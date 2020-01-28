賴清德：武漢疫情衝擊經濟 政府會妥善因應

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）副總統當選人賴清德今天表示，武漢疫情會衝擊經濟表現，不論是中國或國際市場均將受影響，但相信總統蔡英文以及專業財經團隊會帶領台灣走過衝擊。

武漢肺炎疫情持續蔓延，衝擊全球投資人對經濟信心，美股道瓊指數27日重挫453點，創下3個多月來最差單日表現；更有經濟學者指出，武漢肺炎恐成為影響中國經濟的第一隻「黑天鵝」。

副總統當選人賴清德今天早上參拜北投關渡宮，也在現場發放紅包，吸引大批民眾排隊索取，展現賴清德高人氣。

賴清德接受媒體採訪時被問及是否擔心武漢肺炎衝擊台灣經濟以及台股。他說，武漢肺炎一定會衝擊經濟，不論是中國或是全球市場都將受疫情影響。不過，相信由蔡總統、行政院長蘇貞昌所率領的專業財經團隊，一定會妥善因應，帶領台灣走過衝擊。

賴清德昨天呼籲，中國應尋求國際合作，也期盼中國不要打壓台灣，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）；不過，政府宣布禁止台灣口罩出口，也規定民眾出境時，以每人勿攜帶超過5盒口罩為參考標準，在場媒體關心依目前狀況要如何與中國合作。

賴清德說，台灣跟中國只有一水之隔，若中國疫情持續擴散，台灣將受影響。以防疫立場而言，必須控制疫情源頭，若台灣跟國際社會攜手協助中國防治疫情，等同幫助台灣以及國際社會。

他也說，台灣歷經SARS，具有豐富防疫經驗，只要民眾與疫情中心相互配合，相信防疫工作將更順利。（編輯：趙蔚蘭）1090128