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首頁 / 政治

蔡總統樂成宮發福袋 防疫需求拱手不握手

最新更新：2020/01/28 18:51
總統蔡英文（中）28日到台中樂成宮發送新春福袋，吸引大批人潮排隊索取，為武漢肺炎防疫需求，現場拱手不握手，不簽名、不拍照。中央社記者趙麗妍攝 109年1月28日
總統蔡英文（中）28日到台中樂成宮發送新春福袋，吸引大批人潮排隊索取，為武漢肺炎防疫需求，現場拱手不握手，不簽名、不拍照。中央社記者趙麗妍攝 109年1月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）總統蔡英文今天下午到台中市東區樂成宮參香並發送福袋，吸引大批民眾前往索取，因應武漢肺炎防疫需求，廟方司儀不斷提醒民眾領取福袋時「拱手不握手」，不簽名、不拍照。

東區樂成宮媽祖廟香火鼎盛，今天是大年初四，蔡總統下午在樂成宮發福袋，許多民眾早早前來排隊等候索取，樂成宮周邊道路被長長的排隊人龍團團圍住。

蔡總統一抵達現場，受到現場民眾熱烈歡迎，高呼「總統好」，並拿起手機狂拍照，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、立委黃國書、何欣純、立委當選人莊競程、台中市議員何敏誠、林德宇、鄭功進等人也在現場和民眾拜年。

因應武漢肺炎的防疫需求，廟方人員拿著消毒水事先噴灑排隊民眾的雙手，廟方司儀除維持排隊秩序外，也不斷提醒民眾領取總統福袋時，「拱手不握手」，不簽名、不合照，民眾依序排隊索取，活動相當順利。

蔡總統進入廟宇參拜時，一位女子遭維安人員自廟內帶離，未影響活動，總統參香發福袋過程相當順利。（編輯：卞金峰）1090128

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