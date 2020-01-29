民進黨團30日開籌備會 堃昌配呼聲高

（中央社記者陳俊華台北29日電）民進黨立法院黨團30日將召開籌備會，討論正副院長及黨團幹部人選；立院龍頭部分，以不分區立委當選人游錫堃呼聲最高，並搭配現任立法院副院長蔡其昌組成「堃昌配」，態勢明朗化。

立法院第10屆立法委員將在2月1日報到，民進黨立法院黨團30日將召開籌備會，召集所有新任立委討論立法院正、副院長角逐人選，與民進黨團三長（幹部）人選等事宜。

游錫堃在農曆春節前已到民進黨團總召柯建銘辦公室拜會，並就立法院議事規則、國會運作以及未來國會狀況，兩人討論約1個小時，柯建銘也表態力挺游錫堃代表民進黨團角逐立法院長。

游錫堃與蔡其昌搭配的「堃昌配」在黨內共識較高，30日的籌備會中，也會邀請游錫堃向黨團成員致意；因民進黨再度拿下國會過半，預計推出的正副院長人選將可順利當選。

至於黨團總召部分，除「永遠的總召」柯建銘外，民進黨立委陳明文也已登記參選。陳明文日前表示，民進黨團很自主，符合資格的都能登記，他只是表達意願；柯建銘則說，先等大家表達意願、登記結束後，30日的黨團大會時再說。（編輯：郭萍英）1090129