國民黨主席補選 馬英九：有人參選有助黨團結

（中央社記者葉臻新北29日電）前總統馬英九今天接受媒體聯訪時表示，有人參選國民黨主席是好事，對黨的團結有幫助；針對武漢肺炎防疫則表示，若台灣的口罩足供國內民眾，可在行有餘力下提供中國大陸。

馬英九上午接連至三重先嗇宮、義天宮，以及蘆洲湧蓮寺參香祈福，他接受媒體聯訪時，針對角逐國民黨主席的人選問題表示，有人出來參選是好事情，讓大家有參與感，並且能夠發現別人的優點，相信對黨的團結是有幫助。

針對武漢肺炎、台灣口罩出口問題，馬英九表示，若台灣的口罩產量及存量確實足供國內民眾需求，可在行有餘力下，提供中國大陸防疫物資等醫療人道援助，降低疫情對兩岸人民的威脅。

馬英九表示，過去一週行政院再三保證國內口罩供應無虞，民眾卻要早上3點鐘起來排隊買口罩，可見國內的供應確實有問題，「應該在自己供應無虞的情況下再來出口比較合適」，但國際合作是大趨勢，尤其碰到這樣的疫情全世界都擔心，能盡可能合作應該是正確的方向。

媒體詢問，準副總統賴清德28日受訪時表示，台灣跟國際社會共同幫助中國，也等於是幫助台灣，馬英九是否也認同。

馬英九表示，行有餘力再出口，加上政府一再保證國內口罩供應無虞，賴清德也是在這種情況下表示台灣應該支援大陸，現在國內疫情並不嚴重，但民眾很擔心，應該趕快把這個問題解決再出口比較合適。

媒體詢問，陸委會希望能撤離在武漢的台灣人，但對岸卻不正面回應；馬英九表示：「對岸不願意跟我們連繫已經有好幾年的時間，要從根本上改善兩岸問題，才能夠改善這樣的情勢。」（編輯：方沛清）1090129