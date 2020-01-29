防武漢肺炎搶購口罩 奧地利駐處提醒蒙面限制

（中央社記者陳韻聿台北29日電）全球各地陸續傳出武漢肺炎確診病例，引發口罩搶購熱。駐奧地利代表處提醒台灣民眾，奧地利有「反蒙面法」，因當地目前無武漢肺炎確診病例，因此，在公共場合仍無法以防止感染為由配戴口罩，違者罰款可高達150歐元。

武漢肺炎疫情跨國界蔓延，歐洲國家中，目前法國和德國已有確診病例，與德國接壤的奧地利自24日以來共通報5起疑似感染病例，其中4例已確認未受感染，第5例的檢疫結果尚未出爐。

駐奧地利代表處在臉書專頁指出，由於當地目前還沒有武漢肺炎確診病例，因此在公共場所仍無法以防止感染為由配戴口罩，違者可能遭警方開罰單。儘管如此，目前奧地利首都維也納許多藥局和販售點都有口罩缺貨的情形，反映民眾搶購行為。

根據代表處援引及摘譯的當地媒體報導，奧地利內政部及衛生部27日召開跨部會會議後表示，政府將審慎面對武漢肺炎並已做好準備，民眾無需驚慌。儘管部分民眾為避免遭受感染，外出配戴口罩，由於境內目前尚無武漢肺炎確診病例，因此在公共場所恐仍無法以防止感染為由配戴口罩。

代表處提醒，奧地利2017年10月1日起生效的「反蒙面法」規定，在包括地鐵、公車、戲院、街道等公共場所，缺乏合理理由，不能戴口罩等遮住臉部的物品，否則警方有權開罰，罰款可高達150歐元；患病者若有戴口罩需求，應請醫師開立相關證明，並將證明隨身攜帶，以證明戴口罩具合理理由。（編輯：謝佳珍）1090129