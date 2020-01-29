年後上班第一天 蔡總統籲做好個人衛生管理

（中央社記者葉素萍台北29日電）明天是年後第一個上班日，總統蔡英文今天說，針對大眾運輸、公眾集會及各級學校，疫情指揮中心已定出相關防護建議指引，中央政府會跨部會總動員，全力支援防疫工作，呼籲每一位國民都做好個人衛生管理，保護自己也保護家人。

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，今天是初五開工日，也是年假最後一天，「大家有好好把握跟家人朋友團聚的時光嗎？」

她說，特別謝謝在新年期間犧牲假期、堅守崗位的防疫人員，感謝大家共同確保了防疫工作的執行。她也要謝謝國軍、警察、消防、海巡弟兄姊妹，因為有「四大天王」當大家的靠山，台灣才能一切平安。謝謝每一位守護的台灣英雄。

蔡總統提到，明天是年後第一個上班日，針對大眾運輸、公眾集會及各級學校，中央流行疫情指揮中心都已經制定出相關的防護建議指引。她要再次重申：中央政府會跨部會總動員，全力支援防疫工作，確保國人的健康及安全。她也要呼籲每一位國民，「我們都做好個人的衛生管理，保護自己也保護家人。」

她說，開工後，不論在哪個崗位，都要繼續努力、團結打拚。就像她在新年福袋上寫的，「只要攜手同心，台灣就會大步前進」。（編輯：林興盟）1090129