國民黨魁補選 郝龍斌江啟臣強打世代議題

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨明天至31日受理黨主席補選參選人領表，表態參選的前副主席郝龍斌、立委江啟臣兩人相爭態勢逐漸明朗，郝龍斌力主世代整合由他承擔，江啟臣則表示，願扮演世代溝通的橋梁。

國民黨主席補選將在3月7日進行，17日起到2月3日開放參選人進行黨員連署，30日至31日則受理參選人領表，參選人需繳交200萬元的選務費，組發會也將提供黨員名冊，供參選人加強拜票使用；2月3日至4日則受理參選人登記。

根據國民黨主席選舉辦法規定，曾任中央評議委員或中央委員的國民黨黨員，經具黨權的黨員3%以上連署者，得申請登記為國民黨主席選舉候選人。

郝龍斌上午在臉書引用典範轉移理論發文表示，他願意當這個黨典範變遷的引動者，再沉重的自我蛻變是由他們這一代來承擔，開創新典範則交給下一代，種子是上一生命的終點，下一生命的起點，他無可推卸。

郝龍斌說，他的確不是年輕人、不是新生代，但他擔任過4任主席的副主席，他深切體認，歷史久遠的國民黨問題在那裡，舊典範的瓶頸如何蛻變。

屬於中生代國民黨立委江啟臣晚間在臉書直播時說，擺在國民黨面前的是更艱鉅的挑戰，初一到初五他密集安排競選準備工作，四處拜訪、傾聽，感謝前輩們提供他很多意見，也有很多人透過臉書、Line留言給他，他會將這些意見作為未來的政見、改革方向的參考。

江啟臣說，國民黨不要讓民眾失望，「要做真的改革，不是假的改革」；他也認為作為中生代的他，能扮演世代溝通的橋梁。

國民黨明天也將舉行新春團拜，包括前總統馬英九、前主席吳敦義以及郝龍斌等人都將出席，江啟臣目前則沒有規劃出席。（編輯：林興盟）1090129