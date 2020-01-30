吳怡農：沒資格談市長選舉 目前沒入閣打算

（中央社記者葉素萍台北30日電）參選台北市立委失利、人氣仍超高的吳怡農今天說，他沒有資格談任何市長的選舉，民進黨也完全沒有接觸他；目前沒有入閣打算，也沒有人跟他談。

吳怡農今天接受寶島新聲廣播電台「新聞放輕鬆」節目主持人簡余晏、汪潔民專訪。

對於藝人發文，批評行政院長蘇貞昌宣布管制口罩出口一個月。吳怡農認為，這是溝通問題，他相信這些藝人並不是覺得台灣不需要保護、不需要口罩，而是「資訊不對等」；蘇貞昌提出政策決定的當下，許多人在網上第一時間回應時，或許對一些事實不太了解，例如不清楚衛福部的戰備儲存口罩量約4000萬片，但台灣有2300萬人，過年國內工廠生產停下，台灣接下來口罩夠不夠、會不會有很多需求都是問號。

他認為，很多資訊只要充分溝通，第一時間做那麼強烈反應的人也不會說出那樣的話，發言之前可能要搞清楚狀況；另外，這也凸顯政府很多決策盡管是對的，其實要更充分溝通跟大家解釋，他相信這是開始修復選舉期間社會分裂現在必須做的功課，沒有藍綠之分。

吳怡農說，這次大選，800萬人選一邊，550萬人選另外一邊，其實兩邊都有相當多人對未來有蠻大問號。

他認為，現在台灣最大威脅是國防、軍事，這是20年來不斷累積、惡化的狀況，沒有因一場選舉而結束；對手不是國民黨、不是民進黨，威脅國家未來的不是韓國瑜、不是蔡英文，是境外的鄰居，是中國現在對台灣的不友善，在這次武漢肺炎，中國對台灣非常不友善，許多國家要求從武漢撤僑，台灣政府對對岸相關要求幾乎是被已讀不回。

吳怡農參選立委財產申報新台幣數千萬元現金，相當驚人。他解釋，個人理財主要把資金集中在幾個債券，當時債券到期、本金歸還，那時還沒重新投資，所以身上現金較多，這的確是他在香港工作10年所賺的錢。

今天是台股年後首個交易日，面對台股保衛戰，吳怡農說，他不敢對任何人做任何投資建議，他自己操作不會太常買進買出，因為沒有整天關注市場訊息，也沒有內線消息，他買債券通常會一直等到它到期。

被問到，新任立委高嘉瑜希望台北市長繼續雙帥對決；吳怡農說，他剛落選區域立委，「我真的沒有資格談任何市長的選舉」；至於民進黨或地方人士是否有接觸他，吳怡農說「完全沒有」。

外界也曾點名吳怡農入閣；他說，「連入閣目前都沒有這個打算，也沒有人跟我談，所以，真的是沒有這回事。」

不過，他說，公共事務一直是他關心的事，絕對會繼續做，他現在不是公職人員，偶爾可以上節目討論關心議題，繼續在民間推動，例如，多年關注的18歲公民權，他看到不同政治人物開始提出修憲想法；另外，軍校改革，2002年、2003年之後就比較少人在談，他覺得這要繼推動。

他透露，競選總部已退租，現在在民生社區有設辦公室，未來打算成立一個協會，繼續做想做的工作，希望大家支持。

吳怡農提到，現在國民黨主席的改選是非常重要時間點，他看到國民黨中生代站出來希望改變國民黨方向，國民黨中生代意識到黨的立場逐漸與社會大眾脫節，他希望國民黨選出新的黨主席，政策更接近民意與年輕人期待的國家未來；社會大眾對國會跨黨派的合作非常期待，包括推動國家機密保護制度。（編輯：郭萍英）1090130