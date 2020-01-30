堃昌配拜會尋求支持 時力：投票前再討論

民進黨立委當選人游錫堃（左3）30日獲黨團大會通過擔任立法院長人選，將與立法院副院長蔡其昌（左2）搭配參選正副院長；游錫堃率立委鄭運鵬（左）、陳亭妃（右）等，拜會時代力量黨團總召邱顯智（左4起）、副總召陳椒華及幹事長王婉諭，盼爭取支持。中央社記者施宗暉攝 109年1月30日

（中央社記者范正祥台北30日電）被看好角逐立法院長的民進黨立委當選人游錫堃今天拜會時代力量立法院黨團。對於是否支持民進黨提出的「堃昌配」內定出任時代力量立法院黨團總召的邱顯智說，時代力量應該會有一致性的決定，2月1日投票之前再來討論。

第10屆立委將在2月1日報到並選舉正、副院長。民進黨立法院黨團今天召開第10屆黨團成立籌備會及黨團會議，推舉游錫堃搭配立法院副院長蔡其昌角逐正、副院長。

游錫堃與蔡其昌隨後禮貌性拜訪時代力量立法院黨團，請益兼拜票，會見時代力量立委當選人邱顯智、陳椒華、王婉諭爭取支持。

關於是否支持「堃昌配」擔任正、副院長，內定出任時代力量立法院黨團總召的邱顯智說，時代力量應該會有一致性的決定，2月1日投票之前時代力量立委再來討論。

游錫堃拜訪時代力量立法院黨團受到歡迎，邱顯智等人肯定游錫堃長期以來對社會貢獻。互動過程中，邱顯智等時代力量立委當選人邱顯智表示，希望立法院長選舉在程序上能夠有政見發表，並且主張採取記名投票。他也提及，希望國會未來能夠進一步推動改革，期盼國會有調查權與聽證權。

王婉諭也呼應邱顯智主張進一步推動國會改革，希望國會有調查權與聽證權。

游錫堃回應指出，他還沒就任立委，也還沒當選院長，有些意見不方便講，但他對於時代力量的主張有了解，也覺得時代力量立委當選人提出的意見都非常好。

談及立法院運作，游錫堃說，國會行政部分，一定黨團平等，黨團地位都平等，協商會尊重各黨團意見，儘量促成共識，希望有益國計民生的法案快速順利通過。

對於邱顯智所提，希望立法院長選舉在程序上能夠有政見發表，並且主張採取記名投票，游錫堃說，「我覺得很好」，但因現在自己是還沒就任的立委，現在也沒辦法左右大局，一定是照過去的慣例和傳統去做；至於未來，大家可以透過協商或用立法方式處理，如有機會擔任立法院長，他會很重視時代力量提出的意見。

游錫堃說，關於國會調查權，他離開公職12年，有些進度可能沒有掌握，如以他過去的經驗，事實上國會是有調查權，但是這國會依大法官會議解釋，是包括監察院與國民大會，調查權是在監察院。所以未來要怎樣整合國會的調查權，牽涉到憲改、憲法層次，是不是法律的層次可以解決一部分，未來大家可以研究看看。

游錫堃表示，「基本上我也是非常贊成國會調查權與國會聽證權」，因為在他的觀念裡面，過去他就讀政治系的時候，「教授都跟我們講，英國的國會是萬能，國會至上，國會除了把男變女、女變男做不到以外，所有的事情都能夠做到。」

他指出，台灣因為過去威權政治，所以還是有留下一些威權遺緒，這些遺緒讓國會功能有時候沒有辦法像先進民主國家一樣，這也是台灣未來非常重大的課題。

對於游錫堃的回應，邱顯智說，國會改革是人民的期待，期盼能再往前。（編輯：蘇龍麒）1090130