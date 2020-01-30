告別立法院 王金平：雖不捨但已有完美結局

（中央社記者劉冠廷台北30日電）前立法院長、國民黨立委王金平今天在立法院做最後巡禮，他表示，雖然依依不捨，但該走的路已有完美結局；談起民進黨團總召柯建銘，他說，他與柯建銘沒有私心，一切都為國家。

第10屆立法院2月1日正式展開，即將結束44年立委生涯的王金平，在卸任前到立法院進行最後的巡禮，受到立法院職員熱烈歡迎，他也一一拜訪立法院的各單位，與大家說再見。包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱、立法院秘書長林志嘉、國民黨立法院黨團總召曾銘宗，都到場致意。

王金平受訪時表示，雖然依依不捨，但他該走的路已有完美結局，後面還要繼續做為國家社會服務的工作。談起懷念的人事物，他說，要懷念的很多，包括林志嘉、柯建銘等人；外界說「王柯體制」，但他們從沒私心，一切為的是國家、立法院。而共同懷念的地方則是理髮廳，將來若回來，應該也是去理髮廳。

談起下一步，是否還在政壇，王金平說，沒人知道，就順著因緣走，未來該走怎樣的路都沒關係，只要心存國家、社會、民眾，有機會就好好奉獻，沒機會就默默祝福國家與社會。

對於國民黨主席補選，王金平指出，想要擔任主席的人要具備2點條件，包括要重振黨魂以及處理好財務問題的能力；郝龍斌與江啟臣參選國民黨主席，要做君子之爭，不要因競爭帶來新的裂痕，期待兩位展現風度與氣度，以及治黨與領黨的想法。江啟臣明天會去拜會他。

柯建銘受訪時表示，他會非常想念王金平，王金平擔任17年的立法院長，影響力非常高，貢獻也非常大，「立法院少了他，是缺少一個味道」；王金平離開後，他變成最資深的立委，「喬王與公道伯，由他來繼承。」

王金平接著說，44年前他是立法院最年輕的立委，明天就結束整個任期，變成年紀最長的立委，他所關心與在意的，還是立法院的各種事情，對立法院難以割捨。（編輯：謝佳珍）1090130