參選黨主席 江啟臣拜會馬英九請益黨務改革

（中央社記者范正祥、余祥台北30日電）表態參選國民黨主席的立委江啟臣今天下午拜會曾任國民黨主席的前總統馬英九，請益黨務改革與交換意見。據了解，表態參選黨主席的前副主席郝龍斌也將在近日拜會馬英九。

國民黨在2020總統、立委選舉失利後，吳敦義請辭黨主席，國民黨預計3月7日補選新任黨主席；國民黨主席補選今天起至31日受理參選人領表，江啟臣上午前往國民黨中央黨部領表，搶頭香繳交新台幣200萬元選務費用，正式完成領表作業。

江啟臣辦公室表示，江啟臣下午拜訪馬英九，主要是向馬英九報告參選黨主席一事，以及他日前在參選聲明所提核心價值、世代傳承、集體領導、深耕在地、街頭路線與議題深耕5項改造工作；江啟臣近期也會持續安排黨內先進的拜會請益。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，江啟臣在過年期間活動與馬英九見面時，就約好年後前來拜會，兩人今天會談約1小時，主要針對改革大方向交換意見。

蕭旭岑表示，馬英九對於這一次許多人願意出面承擔黨主席責任感到很期待，馬英九認為，黨務組織改革是一定要做的，但在兩岸論述方面，過去國民黨走的路線其實最能為兩岸帶來和平、穩定，而這一次2020大選國民黨拿下的政黨票，也不輸民進黨，顯示民眾並沒有完全否定國民黨的論述，因此雖要改革，國民黨仍要堅守自己的價值，站穩腳步。

另外，江啟臣今天也在臉書發文指出，黨主席補選任期只有一年多，這一年多的主席任期，國民黨沒有提名的考量，沒有立即要選舉的壓力，正好是可以放手改革的最佳時機，更期盼透過他的參選，可以讓更多的聲音進到國民黨，讓國民黨真的可以敢於改變。

江啟臣表示，「改革，青壯世代沒有迴避的空間」，他希望藉由這次的參選，利用短暫的任期，奠基國民黨改造的基礎，開啟國民黨世代對話的契機，重建人民的信心，「扛起我們該扛的責任」。（編輯：紀淑芳）1090130