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歐盟表態WHO應納台 外交部：凸顯防疫不應有缺口

最新更新：2020/01/31 09:34

（中央社記者顧荃台北31日電）武漢肺炎疫情嚴峻，歐洲聯盟表態台灣應被納入世界衛生組織（WHO）。外交部今天表示，武漢肺炎疫情發展已凸顯全球防疫工作不應有任何缺口。

外交部上午透過新聞稿表示，對於歐盟繼美國、日本及加拿大等理念相近國家之後，再次重申支持台灣參與WHO，外交部表示歡迎與感謝。

外交部說，歐盟近來數度表示，台灣與歐盟理念相近，歐盟一向支持並鼓勵台灣在國際事務上扮演積極角色，並曾多次公開表示支持台灣以觀察員身分參與WHO；將持續與歐盟合作推動雙方夥伴關係。

WHO在22日、23日與30日召開緊急委員會議，討論2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，但皆未邀請出現確認病例的台灣參與討論。

歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）昨天回覆中央社記者詢問時表示，在一般情況及目前爆發新型冠狀病毒疫情的特別情況下，歐盟致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。（編輯：郭萍英）1090131

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