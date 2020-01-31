代郝龍斌領表選黨魁 吳育昇：別再用年齡做文章

（中央社記者余祥台北31日電）前國民黨立委吳育昇今天代表前副主席郝龍斌領表參選黨主席，與立委江啟臣對決態勢漸明朗。針對外界形容為世代之爭，吳育昇說，國民黨已敗到這般田地，不要再用年齡做文章，這不是世代對立，而是世代整合。

國民黨黨主席補選將在3月7日舉行，國民黨昨天至今天受理參選人領表，江啟臣昨天搶頭香領表，郝龍斌則由吳育昇代表選在今天領表；17日至2月3日開放參選人進行黨員連署，2月3日至4日則受理參選人登記。

外傳對手江啟臣獲得前新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文的支持，吳育昇接受媒體聯訪時表示，這都是各憑本事，他們尊重；郝龍斌也獲得黨內各種力量的支持，仍會繼續積極爭取更多的支持，但他們不依賴名人或偶像。

吳育昇也提到，外界將黨主席選舉形容為世代之爭，郝龍斌特別交代他要清楚表達，這不是世代對立、競爭，而是世代整合、良性競爭。

至於有人認為年齡比較大的郝龍斌應思考讓年輕的江啟臣擔任黨主席，吳育昇對此感到不以為然，他說，年齡不是問題，不會因為年紀輕就沒有智慧，也不能說年紀大就要讓年輕人，江啟臣其實也48、49歲了。

吳育昇說，在此之前無人攻擊想要參選黨主席的孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋，以及可能參選的台南市黨部主委謝龍介年紀大不該選黨主席；民進黨黨主席也60多歲，無人說黨主席要交班給30、40歲的人。

他強調，「國民黨已經敗到這般田地，不要再在年齡作文章」，應該要整合黨內跨世代、省籍、專業，而郝龍斌最有這樣的能力。

他說，郝龍斌能匯集黨內所有力量，包括次級團體也都接納郝龍斌，可由郝主導未來一年半黨主席任期的重責大任，包括兩岸論述調整、黨組織改造等。

他提到，郝龍斌在幾年前跟前主席吳敦義、洪秀柱競爭黨主席時，就已經表達無意爭取國家大位，只想扮演黨主席，幫助國民黨重返執政，他見證郝龍斌「心底無私天地寬」，若郝龍斌當選黨主席，一定能跟各種力量保持良好互動，實現集體領導的名與實。（編輯：林興盟）1090131

前國民黨立委吳育昇（前中）31日上午前往國民黨中央黨部，代表前副主席郝龍斌領表參選黨主席。中央社記者裴禛攝 109年1月31日