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罷韓二階段連署兩天 尹立估算簽署累計約7萬份

最新更新：2020/01/31 11:53

（中央社記者陳朝福高雄31日電）罷韓二階段連署29日展開，民眾踴躍簽署，Wecare發起人尹立今天說，2天估計有6至7萬份連署書，提醒民眾詳實也勿用簡體字，以免被剔除；遭恐嚇一事，他呼籲民眾尊重不同意見者。

Wecare高雄等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜的行動如火如荼展開，包括罷韓總部及民進黨市議員服務處等連署點，每天都湧進很多民眾參與連署，尹立今天在高鐵左營站出口外接受媒體聯訪，做了上述表示。

他指出，統計連署首日Wecare高雄等3個團體各收到約萬份連署書，第2天也是各有萬餘份，粗估2天已有6至7萬份連署書。週末起應該還有一波連署熱潮，特別提醒連署民眾攜帶身分證明到連署站，照著相關資料填寫，以免誤植，尤其不能寫簡體字。

他指出，選罷法有規定，軍公教人員不能參與罷免案一階提案，不過，罷免進入二階，軍公教人員可以參與連署，鼓勵軍公教人員踴躍參與公民活動，站出來連署罷免韓國瑜。

有關尹立收到一封「索命符咒信」，內容是一張詛咒車禍、得喉癌、中風的符咒，意圖以恐嚇信方式阻撓表達不同意見。

尹立表示，罷免推動至今已收到10多封恐嚇與詛咒等不堪內容的信件。罷免是憲法賦予的公民權，盼大家能遵守民主機制，無論是對罷免活動或對於個人抹黑，都不是良好社會示範，呼籲大家秉持愛與包容、尊重多元意見，避免抹黑、造謠、謾罵、詛咒等行為。（編輯：陳俊碩）1090131

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