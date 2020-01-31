游錫堃蔡其昌拜會民眾黨 賴香伶：會做一致決定

（中央社記者陳怡璇台北31日電）民進黨立法正副院長候選人游錫堃、蔡其昌今天拜會台灣民眾黨，民眾黨團總召賴香伶表示，將開會做出一致性決定，希望能在立院推動參政權年齡下修、國家治理、財政紀律。

第10屆立法委員明天報到，並舉行正、副院長選舉。民進黨立法院黨團一致支持立委當選人游錫堃為院長、蔡其昌為副院長。

游錫堃與蔡其昌今天拜會台灣民眾黨，民眾黨5位立委當選人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如皆出席。游錫堃表示，上次拜訪是拜年兼請益，這次是以候選人身分來拜票，希望獲民眾黨團支持。

民眾黨團總召賴香伶表示，稍後會開黨團會議，並在正副院長人選上做出一致性的決定，強調不看顏色或黨團大小。

賴香伶並表示，希望能在國會推動參政權年齡下修，雖然要一併修憲，但蔡總統已連任，社會上也有不少呼聲，「相信這是最核心的問題」。

游錫堃則表示，民眾黨提出的參政權年齡下修、居住正義、育兒政策、財政紀律等都很好，他樂觀其成且態度開放，若成為立法院長，做得到的部分就一起來推動。

游錫堃並表示，會確保每個黨團不論大小，在立院都是平等的，並堅持程序正義、議事效率及品質。（編輯：方沛清）1090131