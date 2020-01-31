武漢肺炎防疫 政院：會儘速改善口罩配送物流

（中央社記者顧荃台北31日電）武漢肺炎疫情延燒，雖然政府今天起每天統一徵購口罩400萬片統一調配，仍不易買到。行政院今天表示，生產能量足夠，但會盡快改善物流。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午受訪時表示，口罩生產能量足夠，但從初三開始配送能量不足，因為物流部分，造成某些地區或熱銷點很快被搶購一空，政府不斷討論，希望盡快改善。

Kolas表示，近日陸續收到某些社區型藥局反映，被配送的速度不如超商或大型連鎖藥妝店，今天衛福部已經跟相關單位溝通；過去這段時間陸續有不一樣議題出現，政府都會在第一時間掌握，盡快橫向協調解決問題。

另外，口罩價格自明天起從一片新台幣8元降為6元，對此Kolas表示，政府統一徵購、配送的口罩價格，都是跟廠商溝通協調過，包括合理的人力、生產、物流及包裝成本，沒有圖利任何人，接下來不排除進一步跟廠商協調。

對於外傳口罩價格涉及圖利，Kolas重申，沒有圖利任何廠商、任何公職或某一個政黨，這完全是不實的訊息，沒有這樣的事情。

Kolas表示，行政院長蘇貞昌說過很多次，防疫視同作戰，不容有心人散步任何假訊息，任何不當或惡意假訊息嚴查嚴辦，相關部門也會在第一時間澄清。

蘇貞昌下午也在臉書發文表示，為了讓民眾都能買到口罩、不要恐慌、不要囤積，年假期間，衛生福利部釋出戰備口罩，經濟部請物流公司年假時緊急召回司機加班配送，年假時人力成本高，還要加上分裝成本，口罩的成本當然比平常時還高，因此協調各通路統一價格、避免哄抬價格，政府也宣布2月1日後將反映成本下降而降價。

蘇貞昌說，防堵假訊息跟防疫一樣重要，在防疫的非常時期，請大家「看乎清、認乎明」，不只要留意衛生、也請不要轉傳假消息。（編輯：黃國倫）1090131