蘇嘉全：立法院已展現全新面貌 重獲人民信心

（中央社記者劉冠廷台北31日電）立法院長蘇嘉全今天表示，今天是他在立法院的最後一天，雖然內心些許不捨，卻也感到無比踏實，因為他知道，經過這4年的變革，立法院已展現全新面貌，並重新獲得台灣人民的信心。

今天是立法院第9屆立委任期的最後一天，明天將是第10屆立委的報到日，蘇嘉全今天下午透過臉書向大家告別，他說，今天是他在立法院的最後一天，看著收拾完畢、空蕩的辦公室，雖然內心些許不捨，卻也感到無比踏實，因為他知道，經過這4年的變革，立法院已經展現全新面貌，並重新獲得台灣人民的信心。

蘇嘉全指出，天下沒有不散的筵席，戰士總有離開戰場的時候，如今國會改革與行政革新的階段性任務已經完成，他要深深感謝過去這4年來一起努力的朝野委員、院內同仁、國會媒體，以及所有關心民主自由人權、關心這塊土地未來發展的台灣人民，如果沒有大家齊心協力，共同打拚，台灣的民主進程，就沒有辦法寫下全新的里程碑。

蘇嘉全表示，一直以來，他不管是拚選舉還是做人做事，始終都堅持著「盡力而為，問心無愧」的精神，把挫折當作蛻變的動力，克服人生的挑戰與困難。他可以驕傲的說，第9屆立法院沒有辜負民意的期待。

蘇嘉全說，明天開始，第10屆新國會即將上任，並選出新的院長，他要祝福新國會的議事，能夠更加和諧順利，在朝野黨團攜手合作下，通過更多福國利民的法案；也督促行政團隊讓台灣人民更幸福。

蘇嘉全表示，他帶著謙卑學習的心而來，因為有大家的支持與共同努力，如今帶著踏實滿足的心而去，謝謝大家，我們有緣再相逢。（編輯：蘇志宗）1090131