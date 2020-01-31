立院何時開議 柯建銘：由新院長邀朝野協商決定

（中央社記者溫貴香台北31日電）立法院第10屆立法委員明天報到、就職，並將選出正、副院長。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，立委當選人游錫堃、蔡其昌可望順利當選正副院長，至於立法院開議日期，將等新院長產生後召集朝野協商後敲定，約是2月中下旬。

柯建銘晚間受訪表示，明天上午8時起舉行第10屆新任立委簽名報到，9時召開民進黨團會議，9時30分全體立委到議場就職宣誓後，再到議場前廣場合影，10時30分開始進行院長選舉投票，因他是立法院最資深立委，將由他主持，預計12時30分完成開票。

立法院副院長選舉，預計下午2時30分進行投票，預計下午4時30分前完成副院長選舉開票，下午5時正副院長宣誓就職。

近來因中國武漢肺炎疫情延燒，立法院何時開議備受矚目，柯建銘說，開議日期必須等新任立法院長產生後，由新院長召集朝野協商決定，一般而言，開議日期約是2月中下旬。

柯建銘表示，民進黨立法院黨團原計畫邀請行政院長蘇貞昌出席黨團會議，後經考量黨團會議時間有限，僅30分鐘，加上新任立委報到、陪同觀禮親友團人數多，有鑑於防疫期間，盡量讓行程單純化，將等開議後再邀蘇揆出席。（編輯：紀淑芳）1090131