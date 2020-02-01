美聯邦參議院促WHO邀台灣參與 外交部感謝

（中央社記者游凱翔台北1日電）全球防堵武漢肺炎，多位美國聯邦參議員聯名致函「世界衛生組織（WHO）」支持台灣成為觀察員。外交部今天表示誠摯感謝，並籲WHO應秉持專業考量，恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會。

外交部上午表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）於美東時間1月31日發布新聞聲明，公布由他領銜發起，寫給WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的聯名函，敦促WHO邀請台灣成為觀察員，並要求WHO提供台灣應對新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情所需的資訊與協助。

聯名函指出，世界正在試圖遏止新型冠狀病毒擴散，不該以令人無法接受的外交欺凌手段，妨礙台灣參與這場抗疫作戰。為能進一步保護全球健康與安全，賈德納與多位美國聯邦參議員齊聲，促譚德塞與WHO給予台灣觀察員身分，讓台灣參與會議，也要求WHO在這段期間向台灣提供應對最新疫情所需要的資訊與協助。

外交部指出，這份聯名函，獲得魯比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、柯寧（John Cornyn）、殷霍夫（James Inhofe）、羅穆尼（Mitt Romney）、克魯茲（Ted Cruz）等重量級美國聯邦參議員同僚的連署，展現美國國會對台灣參與WHO及相關會議的一貫強勁支持。

外交部表示，由衷感謝美國政府、國會及人民對於台灣參與世界衛生組織的支持與協助，台灣也再度呼籲WHO應秉持專業考量，邀請台灣出席對抗新型冠狀病毒的專家會議，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以確保全球防疫無漏洞。（編輯：楊凱翔）1090201