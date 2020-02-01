幼幼口罩供不應求 經濟部：添模具增產能

（中央社記者游凱翔台北1日電）武漢肺炎造成口罩需求大增，民進黨籍立委黃國書今天表示，全台許多幼兒園已開學，專屬幼童使用的「幼幼口罩」供不應求；經濟部說，已增購60台製造設備，並納入幼童口罩模具。

武漢肺炎疫情造成全台民眾口罩需求量大增，黃國書下午召開記者會表示，不同於國中小學、大學，多數的幼兒園上月底已開學，但許多幼兒園的家長買不到專屬孩童使用的「幼幼口罩」，可能導致防疫上的漏洞，要求中央流行疫情指揮中心提出因應對策。

他指出，根據行政院主計總處統計，民國108學年全國共有6354所幼兒單位，幼生總數56萬4545人，雖然行政院第一時間協調口罩配送物流與抑制定價措施給予肯定，但希望政府將幼兒園、托嬰中心等單位列為優先口罩配送的單位。

中華民國兒童教保聯合總會長王超敏表示，幼兒園及托嬰中心本身就有口罩的需求，並非是因為武漢肺炎才需要添購，過去只要班上有孩童感冒，全班就必須強制配戴口罩，而這次武漢肺炎卻導致口罩難以購得，擔憂造成家長恐慌，「如果有孩子因為武漢肺炎而相互感染，誰要負起責任？」

經濟部工業局副局長楊志清表示，目前中央流行疫情指揮中心向廠商徵用的口罩也包含幼幼口罩，同時因應疫情需要，已準備在一個月內增購60台口罩設備，也納入幼幼口罩的模具採購增加產能，只要在機台上更換模具，便能生產幼幼口罩。

經濟部商業司副司長陳秘順說，口罩生產出來後將由指揮中心按比例釋出，但因幼教部門屬於教育部，指揮中心將與教育部討論後一併說明。（編輯：郭萍英）1090201