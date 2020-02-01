更多編輯台推薦新聞：
台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗
生活

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

幼幼口罩供不應求 經濟部：添模具增產能

最新更新：2020/02/01 16:27

（中央社記者游凱翔台北1日電）武漢肺炎造成口罩需求大增，民進黨籍立委黃國書今天表示，全台許多幼兒園已開學，專屬幼童使用的「幼幼口罩」供不應求；經濟部說，已增購60台製造設備，並納入幼童口罩模具。

武漢肺炎疫情造成全台民眾口罩需求量大增，黃國書下午召開記者會表示，不同於國中小學、大學，多數的幼兒園上月底已開學，但許多幼兒園的家長買不到專屬孩童使用的「幼幼口罩」，可能導致防疫上的漏洞，要求中央流行疫情指揮中心提出因應對策。

他指出，根據行政院主計總處統計，民國108學年全國共有6354所幼兒單位，幼生總數56萬4545人，雖然行政院第一時間協調口罩配送物流與抑制定價措施給予肯定，但希望政府將幼兒園、托嬰中心等單位列為優先口罩配送的單位。

中華民國兒童教保聯合總會長王超敏表示，幼兒園及托嬰中心本身就有口罩的需求，並非是因為武漢肺炎才需要添購，過去只要班上有孩童感冒，全班就必須強制配戴口罩，而這次武漢肺炎卻導致口罩難以購得，擔憂造成家長恐慌，「如果有孩子因為武漢肺炎而相互感染，誰要負起責任？」

經濟部工業局副局長楊志清表示，目前中央流行疫情指揮中心向廠商徵用的口罩也包含幼幼口罩，同時因應疫情需要，已準備在一個月內增購60台口罩設備，也納入幼幼口罩的模具採購增加產能，只要在機台上更換模具，便能生產幼幼口罩。

經濟部商業司副司長陳秘順說，口罩生產出來後將由指揮中心按比例釋出，但因幼教部門屬於教育部，指揮中心將與教育部討論後一併說明。（編輯：郭萍英）1090201

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報