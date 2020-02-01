新國會修憲課題 柯建銘：須由總統520後主導

（中央社記者溫貴香台北1日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天拋出修憲「一要件、三共識」，「一要件」是必須由總統蔡英文主導，待520總統第二任就職後，尊重總統意見；「三共識」則是必須在民進黨內、朝野與社會都有共識等條件下，才可能成局。

立法院第10屆113席立委上午完成報到並宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，舉行立法院正副院長選舉投票，民進黨新科立委游錫堃以73票當選立法院長，立委蔡其昌以65票連任副院長。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在立法院正副院長均出爐後，下午受訪表示，修憲議題必須民進黨內有共識、朝野政黨有共識、台灣社會有共識三條件下，才可能成局，例如，18歲公民權是普世價值，上上屆時民進黨已經提案，但是國民黨反對，因此無法處理。

他進一步說，上一屆沒有處理這項修憲提案，則是因為2016年總統蔡英文上台後，改革方案工程浩大，包括處理年金改革、促進轉型正義條例、不當黨產處理條例、前瞻基礎建設特別條例與預算等等。

柯建銘說，上一屆任期最後處理兩個與修憲議題有關的提案，包括修正考試院組織法，把考試委員名額從19人降到7至9人；處理監察院組織法修正草案，把國家人權委員會放入監察院。因此，談修憲必須檢視要修憲到什麼程度，如果只修18歲公民權，相信國民黨也不敢反對。

「一談到修憲，都是從中央政府組織體制開始談，」柯建銘舉例，到底要採總統制或內閣制、五權變三權、票票等值或不等值問題；閣揆同意權、立委選區是否重新劃分，若立委選區要重新劃分，單一選區兩票制到底採聯立制或並立制；另外如環境權、勞動權入法等，每項修憲課題都必須具有高度黨內共識、朝野共識以及社會共識。

他強調，修憲議題應該等520總統就職後，尊重總統的看法，由總統出面領導，展開修憲程序。另外，立法院內一定要有人提案，成立修憲委員會。以目前來講，有資格修憲提案的政黨只有民進黨與國民黨，民眾黨與時代力量連提案的門檻都沒有。他認為，整個修憲程序或修憲的幅度，應該尊重總統520以後的政治課題進程。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲必須經立法委員1/4提議、3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。

柯建銘表示，修憲門檻非常高，兩大政黨一定要有共識，否則絕對修不成。（編輯：紀淑芳）1090201