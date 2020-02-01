新國會上任 藍擬提新型冠狀病毒紓困條例

（中央社記者范正祥台北1日電）第10屆立委今天報到就職，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，未來立法重點包括國會改革、全民健康、婦幼權益、青年參政、勞動權益、環境保護、司法改革7大方向，防疫優先，將草擬「民國109年新型冠狀病毒紓困條例」草案。

新國會上任第一天，國民黨立法院黨團下午隨即召開幹部工作會議，包括黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華等人與會。

蔣萬安會後接受中央社記者訪問時指出，藍營立法重點已有雛型，特別是針對武漢肺炎防疫，他準備草擬「民國109年新型冠狀病毒紓困條例草案」，針對受影響而營運困難的產業、醫療機構，予以紓困、補貼稅費，中央政府為支應防治及紓困所需經費，在總額新台幣500億元內，希望這提案未來能在黨團大會更細緻討論並獲支持。

他說，受到武漢肺炎疫情影響，很多產業都受到衝擊，立法院新會期開始應趕快因應，可以比照民國92年SARS期間的「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例」，制定相關紓困條例，讓政府有法源依據協助產業，對於防疫也會有幫助。

婦幼權益方面，蔣萬安說，將會持續重視公托、育兒津貼、婦女安全的法案。

蔣萬安表示，關於青年參政，支持18歲公民權；勞動權益部分，希望能儘速通過基本工資法。

環境保護部分，蔣萬安指出，包括因應氣候變遷和減碳都是全民關心的議題。

此外，蔣萬安也指出，司法改革方面，希望重拾國人對於司法的信任，包括對於司法人員收受賄賂必須加重刑責，黨團未來相關修法提案將會朝此方向。（編輯：黃瑞弘）1090201