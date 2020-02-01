台灣航班無辜遭禁 國安團隊啟動緊急處理

（中央社記者溫貴香、游凱翔台北1日電）中國武漢疫情延燒，國安人士今天表示，台灣被WHO列成與港澳一樣屬於中國，導致台灣航班被義大利與越南禁止入境，國安團隊第一時間啟動緊急處理，越南已解禁，義大利則持續交涉中。

另外，外交部長吳釗燮明日上午也將親自召開記者會，就越南、義大利禁航我國航班一事進行說明。

因應中國武漢肺炎疫情，繼義大利宣布禁止台灣航班後，越南下午一度禁止台灣航班入境，引發各界譁然，總統府、行政院密切關注兩起個案，國安團隊第一時間展開因應，由外交部、交通部民航局分頭進行交涉，越南晚間已經宣布解禁。

國安人士晚間受訪表示，事件發生的主因確實是因為台灣在世界衛生組織（WHO）被列成與港澳一樣都是屬於中國。再加上這次WHO一直配合中國，到了最後才不得不宣布疫情是緊急事件，造成各國立即升高戒備。

國安人士說，這也連帶讓這些國家在決策時，直接就以WHO的列表為準，錯誤的把台灣列入中國疫區，其他在衛生合作或各種事務上跟台灣往來比較密切的國家，例如美國，就不會犯這種錯，在正式的防疫聲明，都標明華航是台灣的，不是來自中國。

該人士進一步說，第一時間國安團隊就啟動緊急處理，外交部、交通部等部門立即進行交涉，交涉中也才知道，這些狀況是蒙受中國的池魚之殃。

另外，今天媒體傳出，緬甸政府為因應武漢肺炎，暫停從台灣出發的所有航班，外交部發言人歐江安表示，外交部獲報後立即請駐緬甸代表處向緬甸移民主管機關確認，緬甸當局已禁止中國籍旅客申辦落地簽證，但並未包含台灣，也未禁止台灣籍航班出入緬甸國境。（編輯：紀淑芳）1090201