蔡其昌：價值轉型漸進深水區 立院衝突不會和緩

（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院副院長蔡其昌連任成功，也是史上最年輕、連任的副院長。蔡其昌表示，心情很平靜，但立法院面臨的國家挑戰越來越大，許多價值轉型會進入深水區，立院的衝突只會加劇、不會和緩。

立法院第10屆113席立委1日完成報到並宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，即舉行立法院正、副院長選舉投票，民進黨新科立委游錫堃以73票當選立法院長，立委蔡其昌以65票連任副院長。

蔡其昌受訪時表示，當選連任副院長，沒有太多的情緒波動，要緊張的在上次當選時都已經緊張過了；過去他習慣當「先鋒部隊」，從黨的發言人、黨團幹部，發言都滿凶狠，但副院長不需要這些，因為角色從「事主變公親」，如果加入自己的意見只會更複雜。

蔡其昌說，4年前他就是最年輕的副院長，也花了一段時間去調適角色，現在已經駕輕就熟，「心情滿平靜」；但他也認為，立法院要面臨的國家挑戰越來越大，因為台灣價值的轉型，會進入越來越重要的深水區，例如能源轉型、居住正義等，「民眾的期待不能拖」。

蔡其昌表示，立法院做為民意機構，代表社會上各種聲音，面對價值轉型，立法院的衝突「只會加劇、不會和緩」。民主就是協商、折衷、妥協，小黨只要主張夠清晰，就會得到一部分的人支持，但執政黨要協調出不同意見，讓國家往前走，這就是民進黨面臨的挑戰。

至於未來如何和新任的立法院長游錫堃搭配，蔡其昌說，兩人在春節期間有見面深聊，他也向游錫堃簡報立法院過去的運作，以游錫堃資歷、輩分，只要游錫堃願意的話，都能扮演一定的角色，他也會盡快協助游錫堃上手，「我長期都在當人家的助理、幕僚，要輔佐游院長是駕輕就熟」。

談到未來朝野互動，蔡其昌說，和時代力量已經合作4年，相信時力的基本價值、主張變化不大，只是專注的焦點、表達方法不同；至於首次進入國會的民眾黨，「對民眾黨充滿期許」，希望大家一起合作，只要沒有意識型態爭議的法案，期許朝野合作，讓立法院運作更加順暢。

對於未來規劃，蔡其昌說，「從沒排除為家鄉努力服務的機會，市長的角色當然是其中選項之一」，但政壇的10倍速時代正在發生，政治就是做品牌，「蔡其昌就是一個品牌」， 現在他要把品牌經營好，先把立委、副院長表現好，以後要做什麼，大家都會支持，否則現在談這些「都是空談、妄想」。（編輯：蘇志宗）1090202