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立法院長選舉藍委投錯票 賴士葆：黨團像一盤散沙

最新更新：2020/02/02 14:43

（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院昨天舉行正、副院長選舉，國民黨卻一再發生黨團成員投錯票的現象。國民黨立委賴士葆今天表示，說不出重話來譴責自家人，然而整個黨都已經被海嘯再度襲擊，「黨團卻仍像一盤散沙」。

立法院第10屆立委1日完成報到並宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，即舉行立法院正、副院長選舉投票，民進黨新科立委游錫堃以73票當選立法院長，立委蔡其昌以65票連任副院長。

國民黨雖在這屆拿下38席立委，但昨天上午院長選舉開票時，國民黨立委楊瓊瓔得1票、民進黨立委賴品妤得1票，國民黨院長人選賴士葆僅獲36票，疑似有國民黨立委投錯票；下午副院長選舉開票時，又出現國民黨立委鄭天財、溫玉霞各獲1票，國民黨副院長人選楊瓊瓔也只拿下36票。

雖然，國民黨團總召林為洲昨天表示，應該是黨團成員投錯票，也因無從查證，因此不會處分。但賴士葆今天仍在臉書發文指出，立法院正、副院長選舉，國民黨團有人跑票、有人缺席，成為被輿論揶諭的笑話。

賴士葆說，他心中五味雜陳，感慨又沉重，說不出重話來譴責自家人，然而整個黨都已經被海嘯再度襲擊，「黨團卻仍像一盤散沙，沒有貫徹黨團決議」，還在自主自律過好日子，為何民進黨都可以票票入匱，國民黨卻不能。

賴士葆表示，面對民進黨「專制壓霸」一黨獨大的局面，國民黨不能發揮關鍵的影響力，「我們對不起支持者」，這樣鬆散的戰力，如何肩負起監督制衡的責任。（編輯：蘇志宗）1090202

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