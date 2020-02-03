需求大增口罩難求 國民黨認同實名制

（中央社記者游凱翔台北3日電）武漢肺炎疫情造成口罩需求量大增，國民黨今天表示，政府雖然祭出禁止出口跟統一徵購，但仍一罩難求，顯然在分配調控、資訊公開上仍有改進空間，同時也認同使用實名制，採健保卡或身分證等證明文件領取。

中國國民黨上午發布新聞稿，文傳會代理主委王育敏表示，民眾對於口罩的需求量增高，雖然民進黨政府祭出禁止出口與統一徵購、調控、售價等措施，但台灣民眾仍是「一罩難求」，排隊搶購、求助無門等亂象，顯然政府在分配調控、資訊公開等方面還有很大的改進空間。

王育敏表示，認同使用實名制方式，憑藉健保卡或身分證等身分證明文件來領取或購買口罩，以落實資源公平分配，並照顧到每位有口罩需求的國民。

此外，為避免通路或分裝成本導致政府訂定的口罩售價高於市場行情，王育敏建議，應回歸政府體制的分配作業，政府徵購的口罩可層層分配至各縣市政府，再統籌分送至各鄉鎮區公所，甚至細分至村里長辦公室，依據設籍名冊，由在籍居民前往領取或購買，不僅能確保人人能領取口罩，也能解決當前民眾排隊搶購的亂象。

王育敏也說，行政院應該於官方網站首頁的明顯處，以表格方式將口罩運用的相關數據清楚呈現，且定時更新，以降低民眾擔心口罩短缺的恐慌，也可避免不必要的謠言或揣測。

王育敏強調，國民黨本於在野黨監督之責，向行政部門提出建言，衷心期盼民進黨政府能在不斷累積的防疫經驗中，吸取錯誤的教訓，並檢討改進，擬定完善的配套措施，揭露完整的相關資訊，讓口罩亂象儘早落幕，也讓台灣民眾儘早回歸正常的生活。（編輯：鄭雪文）1090203