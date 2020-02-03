藍委建議政府免費供應口罩 里長願協助發放

（中央社記者王揚宇台北3日電）武漢肺炎疫情蔓延，全台口罩缺貨，國民黨立委蔣萬安今天提出3大建議，說政府可透過特別預算方式，讓民眾憑戶口名簿免費領口罩，而且許多里長也都表達願意協助政府發放口罩。

此外，蔣萬安質疑，教育部宣布延後開學，相關配套措施是否足夠，勞工敢請兩週的防疫照顧假嗎？對於營運受衝擊影響的相關產業，國民黨團擬提出特別條例草案，予以紓困、補貼稅費，中央政府為支應防治及紓困所需經費，在總額新台幣500億元內，這個提案會在本週的黨團大會做更細緻的討論，要安定民心避免恐慌。

國民黨立法院黨團今天召開「政府防疫沒配套，口罩開學都亂套」記者會；黨團首席副書記長林奕華、書記長蔣萬安及立委洪孟楷、萬美玲等人出席，說明相關訴求。

針對如何解決口罩之亂，蔣萬安提出3點建議，分別為配送資訊要透明、鋪貨通路要普及、發送方式要便民，也說政府應透過網路或APP，讓民眾清楚知道口罩配送到各通路的時間、到貨量等資訊，不要讓民眾疲於奔命。

蔣萬安提到，政府也可透過特別預算方式，免費給予民眾口罩，讓他們憑戶口名簿向里長或里辦公室領取，而且很多里長也跟他說，願意協助政府來分配口罩。

林奕華則質疑，教育部日前才說一般學生不需要戴口罩，昨天卻又宣布要延後兩週開學，這個原因為何，教育部要說清楚；私立幼兒園、托嬰中心繼續上課，這些機構的口罩、消毒酒精、耳溫槍是否足夠，政府也要關心；此外，對於防疫照顧假的配套措施，勞動部也要清楚說明，才不會讓家長不敢請。

洪孟楷則認為，教育部對於延後開學的依據並未說明清楚，希望教育部講清楚，而延後開學也要做好防疫工作，包括各級國中小學要進行校園全面消毒、備妥一定師生比的口罩等，使學生能在安全無虞的條件下安全上學。（編輯：蘇志宗）1090203