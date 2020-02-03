柯文哲爆料隔離地點 蔡壁如：若須開罰沒有意見

（中央社記者郭建伸台北3日電）民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天自爆滯留武漢的台商回台後的台北隔離場所，衛福部不排除開罰。對此，立委蔡壁如說，柯文哲一向心直口快，指柯文哲應是無心之過，但下次要好好改善。

媒體追問，若政府對柯文哲開罰是否支持？蔡壁如說，依據傳染病防治法罰則規定61到63條，若中央政府認定符合的話，「我們沒有意見，因為還是要配合中央防疫」。

武漢肺炎疫情持續擴大，台灣民眾黨立院黨團今天舉行記者會，黨團總召賴香伶偕其餘4位立委呼籲發送通道的重要性，蔡壁如也示範如何正確洗手及戴口罩。

賴香伶表示，中央配發口罩一部分留給防疫需求，一部分是超商通路，超商口罩大多是凌晨到貨，早上開賣後中午大概就買不到，包含她自己和其他黨團立委，到超商通路幾乎買不到口罩。

針對口罩亂象，民眾黨團提出4項主張，包含應將多數口罩優先供應健保藥局，以健保卡方式限購，有效控管數量，避免有心人士大量囤購；偏遠地區若缺乏超商通路或醫療資源不足，應結合地方民政系統，調查口罩需求數量，主動配發。

此外，高中以下延後開學後，須提供足夠口罩數量給政府立案的合法幼兒園、安親班、補習班；既有的超商通路，應協調廠商出廠時以3到5片的小包裝出貨，避免通路分裝造成人力負擔和污染風險。

關於防疫照顧假，賴香伶指出，過去從沒有這樣概念，也非俗稱的家庭照顧假，但在急就章的狀況下啟動防疫照顧假，「哪一個企業會全薪給付給員工？」相信沒有這樣的佛心企業，也沒有勞工可以為了照顧家人就不領薪水，強調此事不能只用口頭協商。

賴香伶指出，過去勞資問題很多都推給勞資雙方，但在公共急難的概念下，政府應比照過去SARS期間的紓困基金，或是就業保險法中育嬰留停的薪資給付，黨團認為此事政府必須研議，強調防疫照顧假不該推給勞資雙方。

由於柯文哲昨天爆料台北市的隔離地點是台灣銀行的陽明山宿舍，衛福部長陳時中表示，會視情況依規定辦理。

對此，蔡壁如說，柯文哲一向心直口快，防疫視同作戰，應該就配合中央政府，指柯文哲應是無心之過，但下次要好好改善；若中央政府認定符合開罰規定，她們沒有意見，因為還是要配合中央防疫。（編輯：紀淑芳）1090203