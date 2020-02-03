江啟臣：國民黨重建與美國連結非常重要

（中央社記者范正祥台北3日電）參選國民黨主席的立委江啟臣今天表示，讓國民黨重新建立與美國的連結非常重要；只有美中台三方關係平衡，才是符合中華民國最佳利益的支點。

江啟臣回應中央社記者詢問如何看待重建國民黨對外關係、尤其是對美關係時，作了以上答覆。

江啟臣指出，美中台三方平衡本來就是國民黨一向的策略與主張。他說，「只有美中台三方關係平衡，才是符合中華民國最佳利益的支點。」

江啟臣表示，在對美關係上，未來要有固定的窗口隨時表達國民黨的立場及態度，並定期有代表性國民黨黨務高層訪美，拜訪國會、智庫、行政部門等，交換意見並建立合作關係。

另外，關於兩岸關係應該怎麼處理，江啟臣今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時提及，「兩岸問題其實2020年與1990年代已經完全不一樣了」。他指出，「現在的兩岸問題也不單純只是兩岸，至少美中台三邊涉入其中，越來越明顯。」

江啟臣表示，國民黨的兩岸政策面臨重新思考，這次敗選檢討，很多人提到重新檢討兩岸論述；但是不管怎麼討論與辯論，最後的共識不應脫離台灣社會的主流民意。

對於國民黨的兩岸路線，一中各表要不要繼續講？九二共識要不要繼續用？江啟臣指出，可以開放討論，「但是底線很清楚，就是回歸中華民國憲法精神，以中華民國做為主體、台灣人民優先、台灣社會優先，這絕對是我們的底線。」

江啟臣表示，關於兩岸關係，不管再怎麼討論，國民黨都應確保台灣的民主自由，這是最關鍵的；「千萬記住，我們是一個民主的社會，要確保自由民主和下一代人的選擇權」，這是國民黨做為一個負責任的政黨，最起碼要確保的。

另外，江啟臣日前接受媒體專訪時表示，國民黨理應是最親美的政黨，但在過去4年卻被認為是親共，原因出在過去4年國民黨完全與美方「斷訊」，甚至他在2018年選後訪美，很多人都問他「韓國瑜是誰？」他若當選黨主席，會儘速重建國民黨對外關係。

對於民眾罷韓行動持續，江啟臣今天接受廣播專訪時表示，「當然不希望他被罷免」；江啟臣認為，把市政工作做好，做給民眾看，是韓國瑜當下最重要的事情。（編輯：蘇志宗）1090203