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武漢肺炎防疫 幼童曾到中港澳入境14天內禁送托
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國民黨：樂見中國人道優先 包機送武漢台商返台

最新更新：2020/02/03 15:33

（中央社記者游凱翔台北3日電）東方航空公司今天執飛包機，將送回因武漢肺炎疫情滯留武漢的台商。國民黨表示，樂見中國以人道優先，也籲兩岸當局應加強合作抗疫防疫，同時台商返台後，政府應做好防疫配套，減低社會恐慌。

部分武漢台商預計今晚搭機返台。指揮中心表示，最後若由陸方派機，台商下機時會由醫護人員進行檢疫，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀才會至隔離場所，呼籲民眾無須恐慌。

國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨在春節期間接獲部分台商協會會長意見，隨即啟動國共兩黨聯繫機制，與對岸積極溝通，並樂見中國以人道為先的回應；國民黨呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，國民黨也將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。

國民黨指出，武漢台商將由陸籍的東方航空公司載運返台，晚間6時辦理登機手續，預定6時50分起飛，晚間9時許抵台，對於包機返台民眾後續的疫情檢測、定點隔離、生活照顧等相關配套措施，國民黨籲政府能考慮周詳、完善處理，除了最重要的防疫工作，也需顧及保障民眾權益，並力求減低社會大眾對於疫情的恐慌與疑慮。（編輯：蘇志宗）1090203

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