郝龍斌江啟臣先後拜訪 爭取朱立倫支持

（中央社記者蘇龍麒台北3日電）國民黨主席補選今天開始受理登記，前副主席郝龍斌、立委江啟臣先後拜會前新北市長朱立倫爭取支持，郝江兩人對朱立倫日前所提五大改革都表達認同，朱立倫則希望選舉過程不要傷了和氣，消耗任何改革的能量。

朱立倫農曆過年期間在臉書貼文中表示，國民黨需要破釜沉舟，全面改造，才能成為台灣發展的後盾。他說，這半個月來，他與縣市長、民代、學者專家們交換意見，彙整各界的意見後，他認為國民黨的改造至少包括五大領域，包括黨務重整，組織再造；世代傳承，人才培育；台灣定位，兩岸論述；民生政策，影子內閣；對美關係，國際連結。

國民黨主席補選今天開始受理登記，江啟臣率先登記，郝龍斌則預定明天登記，兩人都爭取朱立倫支持。郝龍斌上午11時和朱立倫見面，江啟臣下午2時30分也前往拜會，兩場會談都約一個小時。

親朱人士指出，除談到如何爭取黨員支持外，郝龍斌、江啟臣也談及朱立倫提出的五大改革，對於朱立倫的改革理念非常認同，也都表示未來如果當選主席，會朝朱立倫的改革路線前進。

朱立倫也提醒郝江，這次黨內選舉不要有任何過度的攻訐，不要傷了黨的和氣，畢竟選後要一起做改革，不要消耗任何的改革能量。

親朱人士指出，郝龍斌是朱立倫的好朋友，兩人曾同時擔任台北市長與新北市長，朱立倫擔任國民黨主席時，郝龍斌是副主席，兩人認識很久了，很多理念很有默契。

親朱人士說，江啟臣在選立委的過程中，朱立倫也多次輔選，朱立倫擔任行政院副院長期間，江啟臣是新聞局長、行政院發言人，兩人常見面、溝通順暢。朱立倫期待雙方來一場君子之爭。

據了解，朱立倫一定會支持認同五大改革路線的人，接下來會看郝龍斌、江啟臣就五大改革內容，在具體化過程中，支持理念較為相近的人，尚未做最後決定。（編輯：林興盟）1090203\