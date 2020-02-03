賴清德訪華府 朝野立委肯定台美關係進展

（中央社記者王揚宇、顧荃台北3日電）副總統當選人賴清德將出席在美國華府舉行的全美祈禱早餐會，儘管他強調以個人身分參加，但仍被視為突破，民進黨立委羅致政表示，賴清德能替總統蔡英文向美方傳遞重要且最直接的訊息，具有特別的意義，期待未來持續進展。

副總統當選人賴清德辦公室今天指出，賴清德2日已赴美，出席今年度華府的「國家祈禱早餐會」，此行是以個人身分應邀，也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，預定2月9日返國，前立委蕭美琴陪同。

對此，長期研究國際關係的民進黨立委羅致政，今天在立法院接受媒體聯訪並在臉書發文表示，華府是美國的政治中心，賴清德參加在美國華府舉行的全美祈禱早餐會，不只是歷年來層級最高，也顯示台美關係邁向新的里程碑。

羅致政也認為，準副總統賴清德前往訪問，能替總統蔡英文向美方傳遞重要且最直接的訊息，具有特別的意義，也期待未來與美方有第二步、第三步的進展。

國民黨立委陳以信也在臉書貼文指出，賴清德能夠訪問美國華府，代表台美關係有所突破，這是好事。但有點美中不足，此行如果能再大方些，跨黨派組團共同前往，不是更能凸顯出台灣重視對美關係的一致立場。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，從台美關係來說，這是一個重要的突破，因為從台美斷交以來，第一次有副總統當選人受邀參加，這完全沒有前例。美國通過的台灣旅行法跟國防授權法中，都提到要提高台美官員交往層級，未來台美關係發展的方向將會非常明確，就是雙方官員來往層級會越來越高。

淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正曾任中華民國駐美國代表處諮議，他表示，台灣每年都會有代表團參加祈禱早餐會，這也是駐處的重點活動，因為難得有機會跟美國行政部門高層官員接觸；但因早餐會是宗教祈福儀式，時間並不長，且有上千人參加，賴清德屆時會與美方哪些官員見面，勢必事先與美方溝通過，互動情形值得觀察。（編輯：林興盟）1090203