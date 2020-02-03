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外交大突破 準副總統賴清德抵華府訪問

最新更新：2020/02/03 23:09

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）準副總統賴清德今天抵達華府訪問，這是台美斷交以來，首度有副總統當選人訪問美國首府，是台美外交關係重大突破。他在臉書表示，將向美方表達對聲援台灣加入世衛的感激。

昨天晚間抵達紐約的賴清德，今天一早搭乘火車抵達華盛頓聯合車站，正式展開華府訪問行程。

賴清德此行主要是出席6日的國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），美國總統川普預計也將出席這場活動，屆時兩人是否有機會握手寒暄，外界關注。

除了參加祈禱早餐會，賴清德也將利用時間拜會美國國會議員與智庫。據了解，他也將安排一場公開演說，向美國官員、智庫說明台灣現況。

賴清德透過臉書表示，他是以個人身分前往美國，出席祈禱早餐會。除了藉此機會向美國友人表達其聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）的感激外，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約。

賴清德辦公室昨天也透過新聞稿指出，賴清德此行是以個人身分，應邀參加美國民間團體主辦的活動，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，預定於2月9日返國。前立法委員蕭美琴也陪同前往。（編輯：林憬屏）1090203

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