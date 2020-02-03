實名制購買口罩 國民黨肯定政府正視問題

（中央社記者游凱翔台北3日電）行政院今天拍板，口罩6日起實名制購買上路，每人7天內限購2片。國民黨表示，肯定政府終於正視買不到口罩的亂象，並作出相關調整，但如何滿足從事服務業、需頻繁進出醫院等民眾，希望行政院進一步擬定配套措施。

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌今天拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

國民黨晚間發布新聞稿表示，肯定政府終於正視買不到口罩亂象，並作出相關調整。但對於行政院提出「每人7天內限購2片」，雖然行政部門為解決口罩難求的現況，採取「先求有」應急作法，並強調並非人人皆需口罩，但此時仍是疫情緊張之際，限購2片的政策，難以滿足從事服務業、需頻繁進出醫療院所照顧病患的家屬，以及搭乘大眾交通運輸工具通勤等一般民眾的需求。

國民黨指出，若雙薪家庭皆於受管制的大樓上班，每週口罩需求至少10片，按目前新制，只能分配到4片，是否有其他管道購買補足不足的數量、政府是否要解除這些大樓的管制。國民黨強調，希望行政部門能進一步擬定配套措施，讓真正需要的民眾能有充足的口罩使用。（編輯：郭萍英/張良知）1090203