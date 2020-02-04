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賴清德華府見盧比歐 談美台關係及台灣國際參與

最新更新：2020/02/04 07:42
副總統當選人賴清德（右）3日抵達華府訪問，下午會晤共和黨籍參議員盧比歐（左）。（圖取自twitter.com/SenRubioPress）
副總統當選人賴清德（右）3日抵達華府訪問，下午會晤共和黨籍參議員盧比歐（左）。（圖取自twitter.com/SenRubioPress）

（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）副總統當選人賴清德今天抵達華府訪問，下午會晤共和黨籍參議員盧比歐。盧比歐辦公室表示，雙方談論如何增強美台關係以及台灣參與世界衛生組織等國際組織的重要性。

賴清德昨晚抵達紐約，今天一早搭乘火車抵達美國華府展開訪問。由於賴清德此行是台美斷交以來，首位台灣副總統當選人訪問華府，行程備受外界關注。

賴清德抵達華府數小時後，就離開下榻飯店，前往拜會長期友台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。步出飯店時賴清德神情一派輕鬆，對守在門外的媒體說「多謝」、「新年快樂」。

盧比歐辦公室事後透過推特（Twitter）表示，盧比歐在會議中重申他對台美關係的強烈支持，並上傳兩人握手及會談的照片。

盧比歐辦公室指出，雙方也談論增強台美關係，以及台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織的重要性。

盧比歐長期為台灣發聲。他在1月30日投書「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner），批評北京孤立台灣的作為，包括以經濟脅迫他國與台灣斷交、阻礙台灣參與國際組織等，並在文中呼籲：「現在是美國與台灣人民站在一起的時候了」。（編輯：周永捷）1090204

副總統當選人賴清德（左）3日抵達美國華府，以個人身份進行訪問。圖為賴清德步出下塌飯店。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月4日
副總統當選人賴清德（左）3日抵達美國華府，以個人身份進行訪問。圖為賴清德步出下塌飯店。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月4日
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