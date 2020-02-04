心繫疫情 賴清德：紐約或華府幾乎沒人戴口罩

副總統當選人賴清德（左）3日抵達華府進行訪問，由於此行是台美1979年斷交以來，首度有台灣副總統當選人訪問美國首府，被外界視為台美外交關係重大突破。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月4日

（中央社記者葉素萍台北4日電）準副總統賴清德已抵達美國，他在台北凌晨透過臉書貼文指出，一路上觀察到美國民眾，不管是在紐約或在華府，幾乎沒有人戴口罩，可以發現美國積極防疫同時，民眾依舊保持正常生活。

賴清德這次是以私人身份，受到美國民間團體邀請參加華府一年一度的「國家祈禱早餐會」。

賴清德透過臉書貼文並分享影片，他指出，順利抵達紐約甘迺迪機場，今早搭乘美國國鐵前往華府，一路上觀察到美國民眾，不管是在紐約或在華府，幾乎沒有人戴口罩，可以發現美國積極防疫同時，民眾依舊保持正常生活。

他認為，這和他先前提醒的是一致，台灣目前沒有社區感染，只要身體健康、抵抗力正常，非老人家或慢性病患者，若沒有出入醫院或密閉空間需求，其實就沒有必要戴口罩，把口罩留給需要的人。

賴清德呼籲，面對武漢疫情政府全方位部署，請大家放心，只要依照衛福部建議加強健康自主管理，出現疫情症狀撥打1922防疫專線依指示就醫，其它請保持正常生活不擔心。

他並再次提醒國人戴口罩時機是出現咳嗽或呼吸道症狀時，出入醫院、通風不良或擁擠密閉空間時，本身是慢性病患或免疫系統較差者；至於身體健康、戶外運動不用戴口罩。（編輯：鄭雪文）1090204