5日還有包機非事實 陸委會續協調百名台商回台

在陸委會透過各種管道協調之下，接回武漢台商的包機3日近午夜終於抵達桃園國際機場，飛機先進入維修棚，為他們消毒檢疫。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北4日電）首架武漢台商包機已在3日深夜抵台，陸委會法政處長蔡志儒今天說，還約有數百名在中國台商表達想回台，將持續跟陸方溝通協調。至於陸媒宣稱5日還有包機，並非事實。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，宣布第一批從中國大陸武漢返台台商共247人已在3日深夜抵達。其中5人目前在醫院，其餘分別送往國內3處檢疫場所，並在今天上午6時20分全數安置完畢。

陸委會法政處長蔡志儒在記者會表示，在春節前已向陸方提出希望滯留台商返台，經多次溝通，3日深夜完成首批台商回台。陸委會對雙方以民眾健康福祉為先，共同努力達成成果，「這是雙贏的結果」。

蔡志儒說，此次的接返是以國人順利返台為優先考量，且考慮交通便利、安全、符合防疫規範，本於防疫優先、人道精神處理台商返台工作。後續也會以民眾生命健康為先，且讓國人安心的原則，繼續和陸方溝通後續包機事宜。

有關陸媒報導，5日還有第二批台商包機將返台；蔡志儒表示，必須提出澄清，目前這部分「沒有任何的聯繫和協商」，所述並非事實。

蔡志儒接受中央社記者採訪時表示，目前還有約數百名在中國台商表達意願想返台，除了武漢也包含其他封城的地方，陸委會會持續溝通協調。（編輯：張雅淨）1090204