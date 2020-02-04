外交部：中國無視武漢肺炎威脅 對台政治勒索

（中央社記者顧荃台北4日電）外交部今天表示，中國無視武漢肺炎疫情威脅，持續以虛構的「一個中國原則」，做為台灣參與WHO等國際組織的政治前提，無異對台灣人民遂行「政治勒索」，展現中國蠻橫無理的邪惡本質。

中國外交部發言人華春瑩3日對於台灣受武漢肺炎疫情影響及參與世界衛生組織（WHO）活動表示，WHO是「由主權國家組成」的聯合國專門機構，必須在「一個中國」原則下，通過兩岸協商作出「合情合理安排」；華春瑩並說，「台灣地區」能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件資訊。

對此，外交部發言人歐江安上午在外交部例行記者會時表示，中國外交部罔顧兩岸互不隸屬的政治現實，無視武漢肺炎疫情對包括台灣2300萬人在內的全球人民造成的嚴重威脅，仍持續以虛構的「一個中國原則」，做為台灣參與WHO等國際組織的政治前提，無異對台灣人民遂行「政治勒索」，充分展現中國蠻橫無理的邪惡本質。中華民國（台灣）外交部表達最嚴正的抗議及不滿。

歐江安表示，台灣雖已在「國際衛生條例」（IHR）的架構下與WHO建立聯繫管道，但WHO始終礙於中國的壓力，對台灣要求提供更多疫情資訊的訴求均未做具體回應，也不邀請台灣專家參加防疫相關的「緊急委員會」會議，使台灣無法即時完整取得最新疫情發展，並深入參與防治方式的討論。

歐江安說，對於台灣政府所提供的國內確診病例，WHO竟基於政治考慮，將台灣資訊列在中國項下，造成其他國家的誤解，因而禁止台灣籍航空公司班機及民眾入境，造成極大困擾並嚴重損害民眾的權益。

歐江安重申，中華人民共和國未曾有一天管轄過台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府，才能在國際社會代表台灣2300萬人民，以及負責任地照顧台灣人民的健康福祉。

外交部呼籲國際社會認清中國政權邪惡的本質與併吞台灣的不當意圖，挺身支持台灣平等參與國際組織及國際事務的正當權益；並要求所有國際組織堅守專業、中立的立場，保障台灣完整無礙地參與所有國際會議、機制與活動。（編輯：鄭雪文）1090204