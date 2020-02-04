武漢肺炎防疫 陳副總統籲口罩留給需要者

（中央社台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，副總統陳建仁今天表示，醫療人員、防疫人員、到醫院的民眾有戴口罩必要，健康的人沒有必要一定要戴口罩，應把口罩留給有需要的人；行政院副院長陳其邁也說，目前沒有社區感染，日常生活不需要戴口罩。

武漢肺炎疫情造成全民瘋搶口罩，總統府發言人臉書上午上傳陳副總統、陳其邁「雙V的口罩講堂」，宣導戴口罩的時機。

陳其邁首先表示，武漢肺炎的新型冠狀病毒與SARS是不同病毒，截至目前為止，沒有社區感染個案，感謝全民共同配合防疫工作。

至於何時要戴口罩，陳副總統說，從預防醫學來看，健康的人如果戴口罩能預防病毒感染，當然就應該要戴，但要看得到病毒感染的機率有多少；帶有病毒的人並不在社區裡面，因此每個人得到感染機率相當低。

至於什麼人才會被感染，陳副總統表示，照顧確定病例的人、或者到醫院看病、陪病、探病的人可能有比較高的風險，建議這些人應該戴口罩。

不過，陳副總統也提醒，如果自己有上呼吸道感染症狀、發燒，最好能在家休息，不要到公共場所，免得傳染給別人，若要出門就戴口罩；有呼吸道症狀、發燒最好請假在家休息，恢復健康再上班，感染別人的機會就能減少。

陳副總統建議，照顧病人的醫療人員、防疫人員，以及到醫院的民眾有必要戴口罩，其他健康的人，沒有必要一定要戴口罩。

參加婚喪喜慶是否要戴口罩，陳副總統說，不必戴，因為去參加的人，並沒有帶有任何新型冠狀病毒，得到感染機會不高，且婚喪喜慶場所，大部分空間空曠、通風不錯，他建議不需要戴口罩。

至於在教室是否要戴，陳副總統說，所有考試的同學、監考老師，身上沒有新型冠狀病毒，沒有感染的機會，基本上不用戴口罩；若本身有流行性感冒症狀，建議請病假再補考。

有人建議學生上課都戴口罩，陳副總統認為，防疫過程都是讓有病的同學，恢復健康再到學校，從以前到現在，沒有因為疫情關係讓學生戴口罩上課；戴口罩這件事要依得到感染風險來看，現在沒有學生感染，也沒有社區感染。

陳副總統強調，希望大家體認感染風險很低的情況下，不需要戴口罩，應該把口罩留給有需要的人；醫護人員、防疫人員、陪病看病的人、有呼吸道症狀或發燒、免疫力差的慢性病人戴口罩，這些人照顧好自己，健康的人戴口罩的可能性也就降低。

陳其邁表示，簡單來說，目前沒有社區感染，日常生活不需要戴口罩；防疫第一線人員、照顧人員、有發燒咳嗽、免疫力差的人，相對容易受到病毒的攻擊，當然要戴口罩。（編輯：楊凱翔）1090204