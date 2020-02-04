孟加拉因武漢肺炎拒台灣人入境 外交部要求改正

（中央社記者顧荃台北4日電）孟加拉因武漢肺炎拒絕中國人士入境，卻把台灣人納入。外交部今天表示，已向孟加拉政府提出交涉，強調台灣並非中華人民共和國的一部分，不應限制台灣人，要求儘速改正。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會受訪時表示，孟加拉2日宣布暫停中國公民落地簽證措施，有台灣人擬前往孟國也遭遇困難，經駐達卡台灣貿易中心向孟國移民機關查證，確認該措施的確包含香港、澳門及台灣公民。

歐江安指出，駐印度代表處已向孟加拉政府提出交涉，強調台灣並非中華人民共和國的一部分，孟加拉方面不應將台灣人列入該措施的限制對象，要求儘速改正。外交部及駐印度代表處將持續努力，積極與孟加拉相關單位溝通澄清，要求將台灣排除適用該限制措施。

另外，聯合報報導，代理緬甸國際航空的金遠東旅行社說，緬甸民航局1日發公文，因為武漢肺炎影響，即刻起取消台灣飛往緬甸曼德勒航班，目前共228名旅客滯留在緬甸。

歐江安表示，經駐緬甸代表處查證，緬甸沒有對台灣籍航空公司實施禁令，如華航從台北飛仰光的航班仍正常營運，但為因應武漢肺炎，緬甸政府暫停緬籍航空公司飛航中國11個城市，以及曼德勒到台北包機。

歐江安說，駐處將持續關心在緬甸台灣人的安全及後續輸運返台情形；並同步向緬甸政府爭取解除緬籍航空公司飛航台北的禁令。（編輯：謝佳珍）1090204