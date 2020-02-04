分享賢者之鄉防疫故事 陳副總統談防疫三原則

（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統陳建仁今天透過臉書分享17世紀英國「賢者之鄉」亞姆村防疫故事。他提到，若大家能遵循防疫三原則「邊境監控、決戰境外；隔離感染者與密切接觸者；人人為我、我為人人」，台灣必定能夠安然渡過武漢肺炎危機。

陳副總統今天透過臉書分享17世紀英國「賢者之鄉」亞姆村的防疫感人故事，當時導致歐洲2500萬人死亡的瘟疫，雖然從倫敦開始擴散，但英國北部卻安然無恙，這與英國中部德比郡山谷中的亞姆村密切相關，當時亞姆村村民為免瘟疫擴散，寧死不走，村民們自願隔離400天後，瘟疫隨着感染者的死去而消失。

陳副總統也提醒大家謹記防疫原則123，共同守護2300萬台灣人民的健康，防疫原則包括，第一、邊境監控、決戰境外，所有來自國外疫區的民眾，都必須確定不帶有傳染病原才能通過國境，就可以阻絕病原，決戰於國境之外。

他說，第二是隔離感染者與密切接觸者，所有帶有病原的確定病例，都在醫院隔離治療，而且可能帶有病原的密切接觸者，都做好24小時居家隔離，落實自主健康管理；一般民眾在日常生活中，就不會受到感染，可以安心正常生活。

陳副總統說，第三原則是人人為我、我為人人，確定病例和密切接觸者，為了保護自己和他人，努力遵守隔離指導；醫用口罩讓病人和醫護人員使用，健康人不必使用，這就是愛己愛人的慈善義舉；如果大家都遵循以上防疫三原則，相信在大家共同努力下，台灣必定能夠安然渡過武漢肺炎危機。（編輯：郭萍英）1090204