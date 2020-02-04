菲禁曾赴中旅客入境 台客辦簽證需附出入境證明

（中央社記者顧荃台北4日電）武漢肺炎疫情延燒，菲律賓禁止中港澳旅客與21天內曾去過中港澳的外籍旅客入境；因此台灣旅客自2月10日起，申請菲律賓紙本旅遊簽證需附21天內的出入境證明，電子簽則不受影響。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）並建議，不論是使用紙本簽證或電子簽證，為讓入境菲律賓更加便利，旅客可向內政部移民署申請1個月內入出境日期地點紀錄，在入境菲律賓時備查。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情爆發，MECO今天表示，根據菲律賓總統府的指示，對在21天內曾經入境或停留中國大陸、香港及澳門地區的外籍人士，實施「臨時旅行禁令」，即刻起禁止入境菲律賓，對象包括中國公民以及所有經由中國到菲律賓的外國旅客。

MECO表示，將自2月8日起暫停核發多次紙本簽證（MEV），台灣民眾申辦單次觀光紙本簽證則需準備內政部移民署核發的入出境紀錄，以證明21天內沒有去過中港澳。由於8日是週六，為假日，因此新制從10日（週一）起正式實施。

馬尼拉經濟文化辦事處說，申辦紙本簽證時檢附的入出境紀錄，需包括申請者的中英文全名、身分證字號、入出境台灣的日期，以及21天內曾前往的國家名稱；辦事處不受理未能確實提交入出境紀錄的簽證申請，申請將不予核可且不會退還相關費用。

MECO簽證組將檢查申請人護照上的出入境戳章，以確保符合「臨時旅行禁令」的規定；簽證組也將與申請民眾進行面談，詢問近期旅行史和醫療狀況等相關問題。

至於若是上網申請電子旅遊簽證（ETA），MECO表示，電子簽仍維持1個月內可多次入境菲律賓，因作業方式為線上申請，民眾申請時不需附入出境紀錄，但須據實回答是否曾在21天內前往中國、香港或澳門地區或於當地轉機，若申報不實，將會影響未來申請簽證的權益，或終身不得入境菲律賓。

對此，駐菲律賓代表處表示，菲律賓政府為防範疫情擴大，正研議對所有入境菲律賓外籍旅客採取進一步管制措施，菲國移民官員將審查入境外籍旅客護照以確認近期內是否曾赴中國及香港與澳門等地，這是菲國全面性的措施。

駐菲律賓代表處說，由於台灣人出入中國及港澳等地需使用台胞證，因此菲國移民官員無法在護照確認近期是否曾去過中國及港澳等地，因此MECO研議要求旅客出具入出國日期證明，以便審查是否近期內曾赴中國及香港與澳門，相關措施均以MECO公告為準。（編輯：蘇龍麒）1090204