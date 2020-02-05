美參院外委主席見賴清德 表態支持台美簽FTA

（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）準副總統賴清德今天會晤美國參院外委會主席里契等3位參議員。里契在會中表示，面對武漢肺炎疫情爆發，他支持台灣參與世界衛生組織，也支持台美探討簽署自由貿易協定的可能。

副總統當選人賴清德華府訪問今天進入第2天。繼昨日與長期友台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）會晤，賴清德今天也與共和黨籍參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）及參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會面。

參院外委會事後發新聞稿引述里契表示，他很高興今天歡迎賴清德來到美國國會，在全球應對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎病毒）疫情之際，他支持台灣「充分參與」（full inclusion）。

里契指出，受疫情影響國家能從世界衛生組織（WHO）及國際衛生專家獲得所需資訊，是十分重要的事；隨著疫情持續發展，他鼓勵相關組織充分配合並確保資訊透明。

此外，代表美國愛達荷州的里契也在會中表示，他全力支持美台雙方探討簽署自由貿易協定（FTA）的可能性。他說：「台灣是愛達荷州第2大貿易夥伴，也是美國至關重要的經濟夥伴，我期待在未來與賴先生在（雙方）共同利益及重要事項上合作。」

梅南德茲在新聞稿中指出，他在會中表示，期待與賴清德與總統蔡英文政府密切合作，在未來幾年增強美台人民的連結。梅南德茲強調，不論是雙邊安全或經貿關係，「台美關係的重要性再怎麼誇大也不為過」。

賈德納則表示，他很榮幸能與賴清德會面，並重申美國國會會在台灣關係法、台灣旅行法及亞洲再保證倡議法等美國法律引導下，持續為台灣及台灣人民發聲。

對於WHO在武漢肺炎疫情傳播全球之際，選擇排除台灣一事，賈德納在會中也表達關切。他指出：「在中國持續透過侵略性活動剝奪台灣合法性之際，美國應重申對台灣充滿韌性及活力民主的支持，且進一步增進美台人民之間友誼，這是至關重要的事。」

除了3位參院外委會議員之外，賴清德今天也與參院金融委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）會面。葛拉斯里會後透過Instagram表示，兩人談論民主及宗教自由等共同價值，他並當面恭賀賴清德當選副總統。（編輯：陳政一）1090205