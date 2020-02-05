更多編輯台推薦新聞：
口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比
生活

口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看
生活

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡總統：口罩實名販售6日上路 盼民眾多體諒

最新更新：2020/02/05 11:04

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天說，口罩實名販售明天將上路，這個做法就是要讓口罩購買更公平，把口罩留給最前線防疫的醫護人員、最需要的人使用，對於造成不便，希望民眾多多體諒政府。

蔡總統上午在總統府秘書長陳菊陪同下接見「108年度全國模範公務人員代表」致詞表示，得獎者都是各政府部門表現非常優異的夥伴、公務人員的表率，因為有大家的努力，政府推動政策能夠更順利，讓民眾獲得更多的照顧，生活更有保障，除恭喜大家外，也代表政府感謝得獎者的表現。

總統再次感謝投入武漢肺炎防疫工作的公務人員，總統說，政府防堵疫情絕對嚴陣以待，也需要全民的支持與協助，從明天開始口罩實名販售將上路，這個做法就是要讓口罩購買更公平，要把口罩留給最前線防疫的醫護人員和最需要的人使用，對於造成不便，希望民眾多多體諒政府。

蔡總統再次宣導口罩使用時機，她表示，目前台灣並沒有社區傳染的個案，感染風險很低，身體健康的民眾並不需要戴口罩，除非本身已經感冒生病，或需要進醫院、需要近距離接觸人群以及長期間待在密閉公共空間的人才需要戴口罩，防疫要做得好，必須大家彼此相互提醒、合作，也請與會者多多協助宣導。（編輯：楊玫寧）1090205

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報