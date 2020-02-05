蔡總統：口罩實名販售6日上路 盼民眾多體諒

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天說，口罩實名販售明天將上路，這個做法就是要讓口罩購買更公平，把口罩留給最前線防疫的醫護人員、最需要的人使用，對於造成不便，希望民眾多多體諒政府。

蔡總統上午在總統府秘書長陳菊陪同下接見「108年度全國模範公務人員代表」致詞表示，得獎者都是各政府部門表現非常優異的夥伴、公務人員的表率，因為有大家的努力，政府推動政策能夠更順利，讓民眾獲得更多的照顧，生活更有保障，除恭喜大家外，也代表政府感謝得獎者的表現。

總統再次感謝投入武漢肺炎防疫工作的公務人員，總統說，政府防堵疫情絕對嚴陣以待，也需要全民的支持與協助，從明天開始口罩實名販售將上路，這個做法就是要讓口罩購買更公平，要把口罩留給最前線防疫的醫護人員和最需要的人使用，對於造成不便，希望民眾多多體諒政府。

蔡總統再次宣導口罩使用時機，她表示，目前台灣並沒有社區傳染的個案，感染風險很低，身體健康的民眾並不需要戴口罩，除非本身已經感冒生病，或需要進醫院、需要近距離接觸人群以及長期間待在密閉公共空間的人才需要戴口罩，防疫要做得好，必須大家彼此相互提醒、合作，也請與會者多多協助宣導。（編輯：楊玫寧）1090205