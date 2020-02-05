武漢肺炎衝擊產業 政院研擬推出紓困振興方案

（中央社記者顧荃台北5日電）武漢肺炎疫情衝擊觀光旅宿業，行政院發言人Kolas今天表示，政院針對受疫情影響的產業，不僅限於觀光旅宿業，正研擬是否推出紓困振興方案，目前各部會正加緊盤點中。

為防範2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）（俗稱武漢肺炎）疫情，限制陸客來台，並對14天內曾經入境或居住於中國的外籍人士，採取入境限制及簽證管制措施；觀光旅宿業首當其衝。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）接受中央社記者訪問時表示，受疫情影響的不只觀光旅宿業，也有交通業、餐飲業等等，政院目前正在研擬是否針對各項受影響的產業推出紓困或振興措施，並由政務委員龔明鑫協助各部會盤點相關資料。

有關媒體報導觀光業紓困振興方案的規模將達新台幣100億、甚至200億元，Kolas表示，這些目前都還在部會盤點階段，尚未定案。

政院官員表示，政院正請各部會積極盤點與討論當中，預計最快下週可以定案；至於紓困方案的經費，是否要編列特別預算支應，這位官員說，目前尚未決定，根據當年SARS的經驗，特別預算要經立法院通過，可能緩不濟急，因此也可能視情況採用公務預算支應。（編輯：郭無患）1090205