武漢台商第2批包機何時飛 陸委會：今明2天不會有

在陸委會透過各種管道協調之下，第一批接回武漢台商的包機3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者王揚宇、賴言曦台北5日電）針對武漢台商第二批包機回台時間，台商、湖北武漢台胞返台救援會長徐正文今天受訪指出，今天沒辦法回來，是否明天能回來目前也不確定，而救援會也會整理出優先返台名單，供海基會、台辦參考。

對於後續接返滯留國人一事，大陸委員會今天上午召開臨時說明會，發言人邱垂正強調，由於首批返台包機出現一名確診病例，雙方須提高防疫工作確實度，加上首批名單不符合雙方原先協調之預期，未以有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等人員為優先，故第二批協助載送滯留台人的包機「今明2天不會有」。

首架武漢台商包機已在3日深夜抵台，陸委會法政處長蔡志儒4日說，約有數百名在中國台商表達想回台灣，將持續跟陸方溝通協調；至於陸媒宣稱5日還有包機，並非事實。

對於第二批台商返台規劃，徐正文今天接受媒體聯訪被問到班機暫緩等問題；他語帶哽咽地說，一早就陸續接到訊息，指台辦接到通知，台商今天沒辦法回去，希望兩岸真的少一點政治、多一點人情味，「這些都是我們的同胞，大家應本著同胞的心情接他們回來。」

徐正文也與一位本來今天要返台的張媽媽進行視訊；她說，今天帶著2歲小孩坐上大巴士準備要回台，在等司機開車時，有一位中國涉台事務科長上車說，接到省台辦電話說班機取消，原因是台灣當局拒絕，但她不相信這說法，也認為一定是兩邊在哪個部分還沒有協商好。

記者追問，第二批台商明天是否可以回台；徐正文說，目前不確定，因為兩岸的特殊性，在一些溝通方式上，彼此有一些不同看法與見解，救援會最近會把最需要回台的優先名單整理出來，例如學生、老弱婦孺、需要急性病藥者等，給海基會與對面台辦參考，希望兩邊政府優先讓他們回來。（編輯：紀淑芳）1090205