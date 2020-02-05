蔡其昌：對岸說兩岸一家親 棄台灣防疫安全不顧

（中央社記者趙麗妍台中5日電）武漢肺炎疫情升溫，但台灣一直被排除在世界衛生組織外，立法院副院長蔡其昌今天說，沒有一個國家的國民健康可被排除，對岸說兩岸一家親，卻棄台灣於不顧，將持續爭取加入。

對於台灣仍被拒於世衛組織之外（WHO），蔡其昌今天出席「2020台中國際女子壘球邀請賽」接受媒體聯訪表示，沒有一個國家的國民健康可以被排除，包含台灣國際友邦及日本、加拿大和美國等國家都替台灣發聲，但對岸口口聲聲說兩岸一家親，事實卻是棄台灣防疫安全於不顧。

蔡其昌指出，自己不想介入過多政治口水，只想把台灣防疫工作做好，讓台灣跟國際可以接軌，台灣不能自絕於世界之外。

他指出，會繼續努力爭取全世界所有的國家支持台灣加入世衛組織，中華民國公衛體系的健全，醫療體系的強大，不會缺席跟國際合作，將善盡台灣該盡的責任。

「2020台中國際女子壘球邀請賽」邁入第6年，今天上午在台中萬壽棒球場開打，蔡其昌、立委陳柏惟、莊競程，市議員張耀中、何敏誠出席，但今年日本隊伍因武漢肺炎疫情關係取消來台比賽，剩下台灣、美國比賽，原定晚間舉辦的歡迎晚會也取消。（編輯：洪學廣）1090205