第二批台商返台未定 國民黨盼陸委會國台辦溝通

（中央社記者余祥台北5日電）陸委會表示，第二批載送滯留武漢台人的包機今明兩天不會有。國民黨說，希望陸委會、國台辦可以持續溝通聯繫，既然有第一次的經驗，應清楚運作的程序如何進行，若後續溝通不來，國民黨願從旁協助。

首批武漢台商包機已在3日抵台，針對第二批包機回台時間，陸委會發言人邱垂正強調，首批返台包機出現一名確診病例，雙方須提高防疫工作確實度，加上首批名單不符合雙方原先協調的預期，未以有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等人員為優先，故第二批協助載送滯留台人的包機「今明2天不會有」。

國民黨文傳會代理主委王育敏今天在國民黨中央受訪時表示，國民黨日前看到首批包機返台遲遲無法成行，顯然陸委會和國台辦各有堅持，造成僵局，因此在春節期間成立7人小組，密切與大陸、台灣方面雙邊溝通，目標就是希望包機順利成行。

至於首批返台名單與原先協調的有出入，王育敏說，國民黨是以大方向為原則協助，希望兩岸間放下政治成見，但包機名單、優先順序、執行有無到位等，都是國台辦和陸委會應該反覆確認的事。

媒體詢問，第二批包機返台陷入僵局，國民黨是否協助，王育敏表示，應該回歸陸委會和國台辦溝通，既然有第一次的經驗，已經知道運作的程序怎麼進行，若後續雙方溝通不來，國民黨願從旁協助。

外傳國民黨7人小組遭民進黨批評在「收割」，王育敏說，民進黨的說法是他們的觀點，國民黨只在乎有無盡力促成包機返台順利成行，7人小組在春節期間就已密切運作。（編輯：謝佳珍）1090205