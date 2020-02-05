郝龍斌參選國民黨主席 拜會馬英九爭取支持

（中央社記者余祥台北5日電）角逐國民黨主席的前副主席郝龍斌今天上午拜會前總統馬英九，郝龍斌說，他會持續為黨的年輕化而努力，將會創立一個平台，吸引黨外年輕人加入國民黨，唯有新血加入，國民黨才能從量變轉為質變。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，兩位角逐國民黨主席的立委江啟臣和郝龍斌近日紛紛拜會黨內大老，爭取支持。

郝龍斌在臉書貼文表示，今天上午他前往拜訪馬英九，雙方會談約50分鐘，他當年參選台北市長時，就經常向馬英九請益市政問題，這次參選黨主席，對於黨內改革等相關問題，也特地向馬英九請教。

他表示，黨務改革部分，馬英九認為應該要擴大黨的決策機制，納入有民意基礎的縣市首長或民意代表，這與他提出的政見相契合，他主張，未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額由具公職身分的同志參選擔任。

在兩岸論述方面，郝龍斌表示，馬總統認為，必須在堅持九二共識、一中各表的基礎上，開展兩岸關係，他們都認為，兩岸對此共識必須有共識，才有之後互動的空間。

郝龍斌說，國民黨目前最重要的問題就是年輕化以及如何實際給予年輕人機會，過去郝龍斌與馬英九有許多合作經驗，例如2018年選舉時，協助許多沒政治家族背景、形象清新的優秀年輕人或新人。

郝龍斌表示接下來也會秉持這樣的初心，持續建立黨內的年輕化，更重要的是，不只是黨內年輕人有機會，他也會創立一個更公平的平台，吸引黨外的年輕人加入國民黨，唯有新血的加入，國民黨才能從量變轉為質變，更好的國民黨，我們一起來做。

針對武漢肺炎疫情延燒，他轉述，馬英九特別呼籲在公眾場所戴口罩、別握手與勤洗手等，這是公眾人物的社會責任；而政黨現在應該放下成見，積極協助民眾度過這段艱困期；現在的口罩之亂，馬英九則認為政府在分配與通路上可能規劃的不夠精細，應該有所調整。（編輯：黃國倫）1090205