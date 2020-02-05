國際宗教自由會議 賴清德發表演說談台灣貢獻

（中央社記者溫貴香台北5日電）副總統當選人賴清德辦公室今天發布新聞稿指出，賴清德在美東時間4日出席由美國宗教自由大使布朗貝克主持的國際宗教自由圓桌會議，賴清德對於台灣在宗教自由所做的努力及未來可能的國際貢獻發表談話，獲得全場一致肯定。

賴清德應邀出席美國國家祈禱早餐會，賴清德訪美團顧問、前民進黨立委蕭美琴日前告訴媒體表示，賴清德這次是以私人身份，受到美國民間團體邀請參加華府一年一度的「國家祈禱早餐會」，這次活動主要行程是民間友人極力促成與安排，邀請也早在好幾個月前就遞出。

賴清德（美東時間4日）展開華府第二天行程，分別前往參議院，拜會參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch）等議員，接著參加由美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）主持的國際宗教自由圓桌會議，布朗貝克以「台灣副總統當選人」介紹賴清德，賴清德起身揮手致意，隨即以英文發表簡短演說。

賴清德辦公室下午發布新聞稿表示，賴清德出席以國家祈禱早餐會為主軸的周邊相關宗教自由活動，布朗貝克大使主持的國際宗教自由圓桌會議，過程中賴清德針對台灣對宗教自由過去所作的努力，以及未來可能的國際貢獻發表談話，其談話內容獲得了全場與會NGO跟非官方代表的一致肯定。

此外，有關會晤美國參議員談話內容，蕭美琴表示，由於都是閉門不公開會議，因此不加以轉述，建議以參議員各自的社群網站作為參考。（編輯：紀淑芳）1090205